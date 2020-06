Una centralina di monitoraggio dei parametri vitali in dono alla Pneumologia del Santa Maria Nuova

Una centralina di monitoraggio di marca Philips del valore di 90mila euro è stata donata alla Pneumologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. La cospicua donazione è stata effettuata dai fratelli Enzo e Maurizio Bartoli.

Si tratta di un’apparecchiatura che consente di controllare i parametri vitali per 20 degenti in contemporanea. “Per la nostra struttura – spiega il direttore della Pneumologia, dottor Nicola Facciolongo – rappresenta un grandissimo passo in avanti nelle possibilità di cura e di controllo dei pazienti critici che ora hanno la possibilità di essere monitorati in modo costante. Lo strumento offre infatti ai professionisti l’opportunità di evidenziare eventuali peggioramenti in tempo reale. Siamo grati a maggior ragione perché la donazione é stata fatta in piena epidemia COVID in un momento in cui monitorare i pazienti di continuo era una impellente e imprescindibile necessità”.

Il direttore del Presidio ospedaliero Santa Maria Nuova, dottor Giorgio Mazzi, ha ringraziato per il gesto e la sensibilità dimostrata: “L’attenzione e la generosità della famiglia Bartoli, nel periodo più acuto dell’emergenza COVID ha consentito agli specialisti della struttura di Pneumologia del Santa Maria Nuova di assistere e curare un numero molto più elevato di pazienti critici, con gravi insufficienze respiratorie o in fase di svezzamento dalla tracheostomia effettuata in Terapia intensiva. La gratitudine è, quindi duplice: quella da parte dei professionisti, il cui impegnativo lavoro è stato agevolato in modo considerevole dal monitoraggio centralizzato e continuo dei parametri vitali delle persone ricoverate e quella da parte dei pazienti che, grazie alla disponibilità di questo strumento, hanno potuto essere assistiti in una struttura più adeguata alle loro condizioni di salute”.

