Ausl IRCCS Reggio Emilia: sostegno dell’Ausl ai maturandi ipoacusici

Un sostegno concreto dall’Ausl IRCCS di Reggio Emilia per i ragazzi ipoacusici che devono sostenere l’esame di maturità. I professionisti della Neuropsichiatria Infantile territoriale e della Struttura Dipartimentale di Audiologia e Otochirurgia dell’Azienda Usl si rendono disponibili ad aiutare i ragazzi ipoacusici che dovranno affrontare l’esame di maturità, le loro famiglie e i loro docenti.

La proposta è maturata nell’ambito del Tavolo Aziendale delle Disabilità Uditive (TADU) composto dalle due strutture dell’Azienda sanitaria.

La prova d’esame potrebbe essere sostenuta con difficoltà da parte dei ragazzi ipoacusici a causa dell’utilizzo delle mascherine e del distanziamento interpersonale che peggiora non poco l’ascolto e impedisce la lettura labiale. Durante l’espletamento della prova orale alcuni correttivi possono essere presi in considerazione per migliorare le condizioni comunicative dei ragazzi ipoacusici (tra cui sordi profondi e portatori di impianto cocleare).

Si stima che nella Provincia di Reggio Emilia almeno 20 – 25 giovani candidati siano interessati dall’argomento. A questo scopo si è predisposto, in collaborazione tra NPI e SSD di Audiologia, un accesso di consulenza telefonica dedicato a famiglie, ragazzi e docenti per chiarimenti riguardanti l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le eventuali alternative ad essi.

Si può contattare il Servizio di Audiologia chiamando il numero 0522 296287 o scrivendo all’indirizzo mail audiologia.otochirurgia.COVID19@ausl.re.it oppure il Servizio di NPI al numero 0522 335598 o all’indirizzo mail segreterianpia@ausl.re.it