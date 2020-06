Tariffe basse e gite per i centri estivi del Comune di Fiorano Modenese

Lunedì 15 giugno parte l’attività dei centri estivi del Comune di Fiorano Modenese, gestiti dalla Cooperativa ‘La Lumaca’, con 117 iscritti.

Il primo a partire sarà il centro estivo rivolto ai ragazzi e alle ragazze della scuola primaria e del primo e secondo anno della scuola secondaria di primo grado, con 69 iscritti, mentre il centro estivo per i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia partirà il 1° luglio, con 48 partecipanti.

I centri estivi comunali proseguiranno fino al 28 di agosto, per un totale di 9 settimane per il centro estivo primaria-secondaria e 7 settimane per il centro estivo infanzia.

Il Comune di Fiorano Modenese, nonostante i maggiori costi dovuti all’applicazione della normativa anticovid, ha deciso di mantenere le tariffe di frequenza uguali agli altri anni: 42 euro a settimana per i residenti e 50 euro a settimana per i non residenti, esclusi i pasti. Entro il 19 giugno è ancora possibile richiedere il contributo regionale per i centri estivi previsto dal “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” rivolto a nuclei familiari con ISEE fino a 28.000 euro.

“I centri estivi rispondono ad un’esigenza di diverse famiglie e al tempo stesso rappresentano una bella opportunità di socializzazione per bambini e ragazzi. – ha sottolineato il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi – Credo che, specialmente dopo questi mesi di chiusura delle scuole, risponda anche ad un bisogno dei bambini di stare insieme, di svolgere attività ricreative ed educative. Per questo l’Amministrazione comunale ha fatto di tutto per attivare celermente questo servizio, anche se oggi esso comporta un impegno serio, presenta difficoltà e costi certamente maggiori che in passato. Non a caso il nostro è rimasto uno dei pochi Comuni ad offrire ancora questo utile servizio. Inoltre, il contributo dato dalla Regione alle famiglie rende di fatto gratuita la frequenza ai centri estivi. Voglio ringraziare tutto il personale dell’ufficio scuola e l’assessore Luca Busani per l’impegno col quale hanno permesso una attivazione ordinata e sicura del centro estivo comunale.”

I centri estivi comunali, aperti dalle 7.30 alle 18.30, si svolgeranno secondo quanto indicato dal Protocollo della Regione Emilia-Romagna, che prevede la creazione di piccoli gruppi di bambini seguiti da uno stesso educatore, la prevalenza delle attività all’aria aperta, pulizia e igienizzazione dei locali e dei materiali quotidiana, attività di triage all’ingresso per frequentanti e operatori, oltre all’utilizzo della mascherina per l’accesso al centro estivo. I frequentanti potranno inoltre fruire del pasto e della merenda che verranno servite in monoporzione sigillata. Come gli scorsi anni, sono previste anche gite che piacciono tanto ai bambini, per le quali verranno utilizzati i mezzi comunali sanificati e con attenzione al distanziamento sociale.

In questi giorni è stata inviata una mail a tutte le famiglie iscritte al centro estivo in partenza il 15 giugno con le informazioni e i documenti utili per la frequenza, comprese le indicazioni per la fruizione del servizio in totale sicurezza. Il servizio Istruzione ha inoltre pubblicato un video di presentazione del centro estivo sul canale you tube del Comune.

Le stesse informazioni verranno inviate prima dell’avvio anche agli iscritti al centro estivo dell’infanzia che partirà il 1° luglio.

Le famiglie possono contattare negli orari di apertura il Servizio Istruzione per ulteriori chiarimenti, via mail (scuola@fiorano.it) o telefono (0536 833420).