In municipio a Fiorano distribuzione delle mascherine riutilizzabili

I cittadini fioranesi che, la scorsa settimana, non sono riusciti a ritirare le mascherine lavabili, donate al Comune da Ferrari Spa, possono passare a ritirarle in municipio nei prossimi giorni.

Da lunedì a sabato sarà presente un operatore comunale incaricato della distribuzione, negli orari di apertura dei servizi Demografici: lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, martedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Per il ritiro potrà presentarsi un solo componente per nucleo familiare, munito di documento di riconoscimento, l’operatore verificherà la non consegna e il cittadino dovrà firmare per le mascherine che ritira. Ricordiamo che i dispositivi sono destinati ai fioranesi dai 12 anni in su. Un ringraziamento va ai i volontari dei VOS e del servizio civile che hanno aiutato l’amministrazione comunale nella consegna delle mascherine in piazza a Fiorano e Spezzano.