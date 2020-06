Il corpo senza vita di una donna trovato nel canale a Novellara

Il corpo senza vita di una donna sui 70 anni, è stato rinvenuto intorno alle 14:00 nel canale di Reggio “Terzo”, incastrato nella chiavica della presa canale di Novellara, lungo la Provinciale Sud nella zona industriale di Novellara. Sul posto i Vigili del fuoco, l’automedica di Guastalla, la CRI di Novellara, oltre ai tecnici del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale ed i carabinieri di Novellara che stanno conducendo indagini per identificare la donna e per accertare le cause della morte: potrebbe essersi trattato di un malore ma non viene escluso nemmeno il gesto estremo. Le operazioni di recupero della salma sono durante un’ora e mezza.