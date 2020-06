Incidente frontale sotto la Galleria del Seminario

Oggi verso le ore 12.30 si è verificato un incidente nella Galleria del Seminario, lunga la Statale 63 tra Migliara e Cà del Merlo. Al km 79.900 due vetture hanno impattato frontalmente, coinvolgendo in modo marginale una terza auto. Le due auto che si sono scontrate erano condotte da un 59enne residente in Appennino ed una donna 55enne anche lei residente in montagna. Con l’uomo, che stava salendo verso Castelnovo, viaggiavano altre due persone. Tutte e quattro hanno riportato traumi e ferite, alcune di media gravità.

Immediatamente sul posto sono arrivate ambulanze della Croce Verde di Castelnovo Monti, della Croce Rossa di Casina, e i Vigili del fuoco. I rilievi sono stati effettuati dagli Agenti della Polizia Locale dell’Unione Appennino. I feriti sono stati trasportati all’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, dove sono tenuti sotto osservazione.

Il transito lungo la Galleria del Seminario è stato deviato per oltre un’ora per consentire ai soccorsi di operare in sicurezza.