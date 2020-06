Insonorizzazione della palestra alla scuola Leopardi di Fiorano

All’interno della palestra della scuola media Leopardi vengono montati in questi giorni pannelli fonoassorbenti, conformi alla norma UNI 11367, in lamiera di acciaio e lana di roccia, a coprire le pareti per circa 140 mq. L’intervento costerà circa 12.300 euro.

Tale importo costituisce la cifra massima stimata perché il lavoro non è a corpo ma a misura e quindi sarà computato solo ed esclusivamente il materiale montato.

Durante l’intervento, inoltre, è stata salvaguardata l’installazione dei pali per la pallavolo e tolte tutte le parallele, lasciandone solo una in legno come ‘documento storico’.