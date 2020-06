Passante, via libera in Consiglio comunale di Bologna alla Conferenza dei Servizi

Il Consiglio comunale ha approvato la delibera che prende atto della non conformità del progetto del Passante di Bologna rispetto al Piano Strrutturale Comunale (Psc) vigente, e tiene conto delle osservazioni del Comune di Bologna in vista della partecipazione dei rappresentanti del Comune alla Conferenza dei Servizi convocata sul progetto del Passante evoluto. La delibera e la sua immediata esecutività sono state approvate con 21 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico), 1 astenuto (Città comune), 10 contrari (Lega nord, Fratelli d’Italia, Movimento 5 stelle, Insieme Bologna, gruppo misto-Al centro Bologna) e 3 non votanti (Coalizione civica, gruppo misto-Nessuno resti indietro).