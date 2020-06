Giornata contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, il dottor Francesco Merli ospite a “UnoMattina” su Rai Uno

Linfomi, innovazione e qualità della vita, nuovi trattamenti e prospettive di cura. Nella giornata di mercoledì 17 Giugno il direttore dell’Ematologia dell’ospedale Santa Maria Nuova dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia Francesco Merli parteciperà alla conferenza stampa in streaming di presentazione della Giornata nazionale contro le leucemie, i linfomi e il Mieloma promossa per domenica 21 Giugno da AIL (Associazione Italiana contro Leucemie-Linfomi e Mieloma).

Per assistere alla diretta streaming è possibile collegarsi a Youtube: https://youtu.be/WYr035Xjlqs.

Giovedì 18 Giugno alle ore 9 il dottor Merli sarà ospite in studio a “UnoMattina” su Rai Uno in quanto presidente della Fondazione Italiana Linfomi. Quest’anno infatti il focus della Giornata nazionale contro le leucemie sarà proprio sui linfomi.

Sarà un’occasione per fare il punto sul presente e sul futuro della Ricerca Ematologica e sottolineare l’impegno di AIL per garantire i servizi assistenziali ai pazienti ematologici anche in tempi di emergenza sanitaria da COVID 19.