Il Napoli vince la Coppa Italia, Juventus ko ai rigori

ROMA (ITALPRESS) – Il Napoli vince la Coppa Italia. Allo stadio

Olimpico di Roma la squadra di Gattuso supera 4-2 ai rigori la

Juventus dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Una vittoria

meritata per gli azzurri, che soffrono in avvio ma poi colpiscono

due pali con Insigne e soprattutto Elmas nei minuti di recupero.

La Juventus parte meglio e ha subito un’ottima occasione: Callejon perde palla, Dybala scarica su Ronaldo, il cui destro da ottima posizione è respinto da Meret. Il portiere del Napoli si ripete al 20′ sulla conclusione di Bentancur, poi la squadra di Gattuso comincia a sbagliare meno e prende coraggio. Il palo colpito da Insigne su punizione al 24′ è una scossa per gli azzurri, protagonisti nel finale del primo tempo: al 41′ Buffon salva i suoi compagni respingendo d’istinto il destro di Demme da pochi metri e poco dopo si ripete deviando in angolo un nuovo tentativo di Insigne dalla distanza.

Nella ripresa il match resta equilibrato. Ci provano Fabian Ruiz e il nuovo entrato Politano da una parte, Bonucci dall’altra ma

senza spaventare i due portieri. Gattuso manda in campo anche

Milik al posto di Mertens, ma l’attaccante polacco non lo ripaga

calciando in curva da ottima posizione al 72′. Sarri inserisce

Danilo e Bernardeschi, ma nel finale la Juve non riesce più a

rendersi pericolosa, mentre in pieno recupero arriva l’occasione

più grande del match: sul corner di Insigne Buffon respinge il

colpo di testa ravvicinato di Maksimovic, poi devia sul palo la

ribattuta di Elmas da pochi centimetri. Si va ai rigori. Meret

ipnotizza subito Dybala, Danilo calcia alto, mentre gli uomini di

Gattuso non sbagliano e il Napoli può far festa nel silenzio

dell’Olimpico senza pubblico.

