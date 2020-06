Previsioni meteo Emilia Romagna giovedì 18 giugno

Sereno o poco nuvoloso al mattino; nel corso del pomeriggio è atteso un graduale aumento della nuvolosità, associata a piogge e rovesci che, sui rilievi occidentali e sulle aree di pianura in prossimità dell’asta del Po, potranno essere più intensi e assumere anche un carattere temporalesco; fenomeni in esaurimento nelle ore serali. Temperature: minime attorno a 16 gradi e massime in aumento, comprese tra 26 gradi sulla fascia costiera e 29 gradi sulle aree della pianura centrale. Venti: deboli sud-occidentali al mattino ma in intensificazione nel corso della giornata, fino a divenire forti sulle aree del crinale appenninico e moderati sulle aree collinari e localmente sulla pianura del settore orientale; rinforzi di raffica in prossimità dei fenomeni temporaleschi. Mare: quasi calmo o poco mosso ma con moto ondoso in aumento dalle ore serali.

(Arpae)