Stati Generali, Confapi “Servono investimenti e fiducia nelle imprese”

ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente Conte ha riconosciuto la fattiva collaborazione di Confapi nella fase più critica della pandemia. Ora è il momento di tornare a lavorare”. Così Maurizio Casasco, presidente di Confapi su Twitter, in merito al suo intervento agli Stati Generali dell’Economia.

“Investiamo oggi per lasciare ai nostri giovani un paese moderno, digitale e competitivo. Non solo aiuti a pioggia e ammortizzatori sociali ma più fiducia nelle imprese, vera colonna portante della nostra economia”, prosegue Casasco sul social network.

“Rimettiamo in moto il Paese. Riapertura delle scuole, innovazione e formazione, investimenti. Servono segnali di fiducia per rendere l’Italia di nuovo competitiva. Non facciamoci cogliere impreparati da nuove ondate del virus. Sì a utilizzo dei fondi europei per un piano sanitario, che tranquillizzi anche i mercati sulle nostre capacità di affrontare le difficoltà se dovessero ripresentarsi”, ha proseguito Casasco con altri tweet.

