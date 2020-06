A Castellarano aperte le iscrizioni per i centri estivi comunali 0/3 anni

L’Amministrazione comunale, supportata dai protocolli della Regione Emilia Romagna, ha deciso di ampliare l’offerta degli scorsi anni, permettendo alle famiglie dei bambini iscritti al Nido d’Infanzia “Il Mare delle Meraviglie”, impegnate in attività lavorative, di usufruire del servizio educativo di centro estivo 0-3, fino al 24 luglio 2020, nel rispetto dei criteri di sicurezza dettati dalle norme regionali sul COVID -19.

A partire da oggi infatti, entro le ore 12,30 del 24 giugno, sono aperte le iscrizioni ai centri estivi per i bambini iscritti al Nido d’Infanzia “Il Mare delle Meraviglie” nell’anno scolastico 2019-2020.

Il centro estivo sarà strutturato in quattro settimane dal 29 giugno al 24 luglio, con possibilità d’iscriversi alle settimane di cui si ha necessità.

Due sono le possibilità, entrambe comprensive del pasto:

• solo mattina (08.00 – 13.00) al costo di € 130,00 a settimana

• giornata intera (08.00 -16.00) al costo di € 150,00 a settimana

Sarà possibile usufruire dell’ingresso anticipato dalle ore 7,35 su specifica richiesta. Gli orari di ingresso e di uscita saranno assegnati tenendo conto delle necessità familiari ma sempre nel rispetto delle normative regionali sul COVID-19.

Una volta compilato il modulo per l’iscrizione, scaricabile dal sito del Comune http://www.comune.castellarano.re.it, la richiesta andràrispedita via mail all’indirizzo simona.giorgi@comune.castellarano.re.it o consegnata di persona all’ufficio scuola del Comune, entro e non oltre mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 12,30.

In caso di esubero di domande sui posti disponibili, verrà redatta una graduatoria di priorità che tiene conto delle condizioni lavorative dei genitori. L’attivazione del servizio è subordinata ai limiti di capienza dettati dalle norme regionali in materia di Covid-19.

Per informazioni: Comune di Castellarano, centri estivi comunali 0536 075461.