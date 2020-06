Assalto al bancomat con esplosione a Castelnovo Sotto, ingenti i danni

La scorsa notte ignoti ladri hanno fatto esplodere la postazione ATM dell’Ufficio Postale di via Legnano a Castelnovo Sotto. Sul posto, allertati dall’allarme, i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto unitamente ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Guastala che hanno accertato come i ladri, probabilmente attraverso il congegno cosiddetto a “marmotta”, grazie ad apposito contatto elettrico avevano fatto esplodere la postazione ATM riuscendo ad asportare il danaro contante seppur “intralciati” dal parziale cedimento del controsoffitto. I malviventi sono poi fuggiti riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri. In corso di quantificazione, sebbene ingenti, i danni conseguenti alla deflagrazione.