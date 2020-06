Furto notturno in negozio a Correggio

Poco dopo le 22.30 di ieri, i carabinieri della stazione di Correggio, su input dell’operatore in servizio al 112, sono intervenuti in Via Fosse Areatine di Correggio curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno di un negozio. Nottetempo, infatti, previa effrazione della porta d’ingresso ignoti ladri si erano introdotti nei locali dell’attività asportando la cassa contenente, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, 400 euro. Sulla vicenda i militari dell’Arma hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.