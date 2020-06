Sensi unici alternati per pulizia dei sottopassi lungo alcune strade reggiane

La Provincia di Reggio Emilia informa che, nell’ambito dei lavori di manutenzione delle strade provinciali, da lunedì prossimo, 22 giugno, si effettueranno lavori di pulizia dei sottopassi presenti su tre strade provinciali che comporteranno l’istituzione di sensi unici alternati e limite di velocità a 30 km/h.

I lavori, che saranno eseguiti dalla ditta ReKeep Spa, riguarderanno la Sp 63R del Cerreto (sottopassi di via Rinaldi e via Brodolini), la Sp 39 Sant’Ilario-Taneto- A1 Campegine (sottopasso ferroviario) e la Sp 85 Rubiera-Fontana-confine Modena (sottopasso A1).

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.