Lavori sulla tangenziale di Modena in direzione Bologna

Sono stati completati in anticipo i lavori di Anas in direzione Sassuolo sulla tangenziale nord di Modena e su tutta la diramazione per Sassuolo. Da lunedì 29 giugno, gli interventi di riasfaltatura di tratti di carreggiata partiranno in senso opposto, in direzione Bologna, dall’uscita 30 (Sassuolo) fino all’uscita 10 della tangenziale (strada Canaletto).

La società ha comunicato al Comune di Modena l’aggiornamento sui lavori che, anche in questo caso, prevederanno il restringimento a una carreggiata in tratti saltuari della lunghezza massima di 500 metri quadrati. I lavori vengono effettuati tutti i giorni, con esclusione dei festivi, nella fascia oraria tra le 9 e le 19.

A conclusione dell’intervento di riasfaltatura di tratti della tangenziale, Anas proseguirà con lavori di messa in sicurezza relativi allo sfalcio e alla manutenzione del verde degli spartitraffico, oltre che alla pulizia delle caditoie.