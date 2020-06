Fuori Tutti: il programma di eventi estivi a Nonantola

nonantolaTeatro, musica, cinema e spettacoli per i più piccoli. Manca poco a Nonantola per dare il via a “Fuori Tutti”, la rassegna di eventi culturali estivi organizzati dal Comune di Nonantola, in collaborazione con la Fondazione ATER e con il Nonantola Film Festival.

Per tutti i martedì e giovedì di luglio ed agosto, a partire dal prossimo 7 luglio, si susseguiranno appuntamenti adatti a coinvolgere un pubblico eterogeneo nell’incantevole cornice del Giardino Perla Verde, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore e con una capienza limitata a 100 persone.

Si comincia martedì 7 luglio con il grande jazzista Achille Succi, che porterà sul palco il progetto “Roots”, insieme a Pietro Ballestrero; spazio alla musica anche martedì 14 luglio, con l’originale combinazione tra folk e post-rock del trio ravennate Comaneci.

Novità dell’estate è la rassegna teatrale organizzata in collaborazione con la Fondazione ATER, con la direzione artistica di Marco Cantori: in calendario “I musicanti di Brema” di Teatro Perdavvero (16 luglio), “Pinocchio” di Gek Tessaro (21 luglio), “Sonata per Tubi” di Nando e Maila (28 luglio) e “Allegro Cantabile” di Faber Teatro (4 agosto).

Alla rassegna ATER, si aggiungono due ulteriori appuntamenti pensati per i più piccoli: “La vendetta della Strega Morgana”, spettacolo di burattini di Mattia Zecchi (11 agosto) e “Il mistero del grifone archeologo”, di Chiara Pelliccioni e a cura del Museo di Nonantola.

Nutrito anche il programma cinematografico, in collaborazione con Nonantola Film Festival: filo conduttore della proposta di quest’anno è il tema del viaggio, nella consueta varietà di generi e con la solita attenzione ai bambini. Si inizia il 9 luglio con la comicità di Peter Sellers in “La pantera rosa sfida l’ispettore Clouseau”; il 23 luglio spazio al classico dell’animazione “Alice nel Paese delle Meraviglie”, mentre il 30 luglio rivedremo “Thelma e Louise”. Seguono il thriller di Andrej Končalovskij “A trenta secondi dalla fine” (6 agosto), “Rango” (13 agosto), “Il treno per il Darjeeling” di Wes Anderson (18 agosto). E ancora, il 20 agosto “Guida galattica per autostoppisti” ed il 27 “Source Code”.

“Il settore dello spettacolo è stato senza dubbio tra i più colpiti dalla pandemia – spiega l’Assessore alla Cultura Andrea Zoboli – e nel rispetto delle norme di contenimento del virus, anche Nonantola ha perso, per quest’anno, alcuni dei momenti più importanti della sua estate.

Proprio considerando queste difficoltà, siamo ancor più felici di presentare un programma di “Fuori Tutti estate” così ricco di appuntamenti, peraltro di grande qualità. Oltre alla conferma degli appuntamenti musicali di Salto nel suono estate, aumentano le serate dedicate al cinema ed introduciamo la novità della rassegna teatrale estiva.

Abbiamo prestato una particolare attenzione ai bambini e alle famiglie, per proporre occasioni di svago in un’estate che si preannuncia un po’ più povera del solito dal punto di vista dell’aggregazione.

Tutto si svolgerà nel Giardino Perla Verde, tradizionale casa dei nostri eventi estivi, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. Uno spazio che mettiamo anche a disposizione delle molte associazioni con cui stiamo organizzando ulteriori iniziative per l’ultimo weekend di Luglio, che tradizionalmente avrebbe ospitato la Fiera”.

Informazioni:

La Rassegna teatrale, a cura di Fondazione Ater, prevede un biglietto di ingresso di 3 Euro. E’ gradita la prenotazione: teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it

Il ritiro del ticket è previsto la sera stessa dello spettacolo al Giardino Perla Verde fino a 15 minuti prima dello spettacolo. E’ possibile acquistare i biglietti anche on line direttamente sul sito www.vivaticket.it.

Per ulteriori informazioni: 059 896535