Reputation Awards 2020, Ferrari e BMW Group migliori brand dell’auto

MILANO (ITALPRESS) – Lego è ancora il brand con la migliore reputazione in Italia. Il marchio dei celebri mattoncini ha dominato anche la nona edizione dei Reputation Award, appuntamento in cui The RepTrak Company ha svelato la classifica dei marchi più conosciuti nel Belpaese. Alle sue spalle si è piazzata la Ferrari, primo brand automobilistico; mentre il terzo gradino del podio è occupato da The Walt Disney Company. Nella Top10 si è inserito il BMW Group che, con il 10° posto assoluto, si conferma come la seconda azienda automobilistica con la migliore reputazione in Italia con un punteggio di 78.86 punti, dopo un icona come Ferrari. Le aziende, che ormai operano in quella che viene definita stakeholder economy, devono la loro reputazione al giudizio dei clienti e dei diversi attori sociali, che valutano tutto ciò che l’azienda fa, tenendo in considerazione ogni aspetto rilevante per un’impresa, dai prodotti e servizi erogati alla governance e l’attenzione alla sostenibilità. In termini di reputazione emerge che le tematiche sociali, politiche, umane ed ambientali sono rilevanti tanto quanto i prodotti e le specifiche attività di business.

