Cadelbosco, sensi unici alternati sulla Sp 65

La Provincia di Reggio Emilia informa che sulla Sp 65 “Cantone – Zurco”, in comune di Cadelbosco di Sopra, sono in corso lavori di scavo e ripristino della pavimentazione per la realizzazione di infrastruttura in fibra ottica – Progetto Rete Bul per conto di Open Fiber Spa.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza di tali lavori – che comportano l’occupazione di parte della carreggiata stradale – fino al 10 luglio, tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.30, in tratti di non più di 150 metri, si viaggerà a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, e con limite di velocità a 30 km/h.