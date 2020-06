Prorogate al 31 ottobre 2020 le esenzioni ticket per disoccupazione/reddito e per i lavoratori colpiti dalla crisi

Prorogate al 31 ottobre 2020 le esenzioni ticket per disoccupazione/reddito e per...

tProrogate al 31 ottobre 2020 gli attestati di esenzione ticket per i lavoratori colpiti dalla crisi (codice esenzione E99) e per i disoccupati e familiari a carico (codice esenzione E02) con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, che sale a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Sono oltre 10 mila i cittadini con esenzione E02, ai quali si aggiungono gli oltre 1300 con esenzione E99, nell’area dell’Azienda Usl di Bologna, che si vedranno prorogare automaticamente le esenzioni ticket senza recarsi agli sportelli di anagrafe sanitaria.

La Regione Emilia Romagna, infatti, ha ulteriormente prorogato le esenzioni ticket E02 e E99 al fine di garantire continuità nell’assistenza e limitare gli spostamenti dei cittadini in relazione alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda, infine, che da Novembre 2019 la Regione Emilia Romagna ha reso illimitate le esenzioni per i titolari di assegno sociale (E03) e di pensione minima (E04), che non devono essere quindi rinnovate, a condizione che non si verifichino variazioni al reddito.