Conte “Dl semplificazioni indispensabile per far correre il Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “La pandemia ha determinato una recessione senza precedenti, tra gli strumenti adottati vi è lo schema sulle semplificazioni che stiamo discutendo. Vogliamo intervenire nelle varie fasi che interessano la realizzazione delle opere pubbliche. Considero il decreto semplificazioni la madre di tutte le riforme, indispensabile per modernizzare l’Italia e far correre il Paese, ed è per questo che ci stiamo confrontando per trovare le soluzioni migliori”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso del question time alla Camera.

“Il governo – aggiunge – sta lavorando a una ampia riforma della tassazione per disegnare un fisco equo e semplice per i cittadini, è una riforma che non si può attuare in pochi giorni, l’obiettivo è ridurre la pressione fiscale. Punti chiave della riforma saranno semplificazione e rimodulazione dell’aliquota fiscale”.

(ITALPRESS).