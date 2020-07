Covid-19: arcieri uniti per sconfiggere il nemico

Si è svolta sabato scorso, 27 giugno, la gara di beneficienza “Covid-19: arcieri uniti per sconfiggere il nemico” presso il campo sportivo di Borgo Venezia a Sassuolo, il cui ricavato è stato devoluto alla Pas –Croce Blu di Sassuolo.

“È stato davvero un piacere poter presenziare a questa manifestazione – commenta l’Assessore allo Sport del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri – e ringrazio la Compagnia di Ventura Falchi del Secchia per aver compiuto questo gesto nei confronti di un’associazione sempre in prima linea per tutto il periodo di Covid – 19. Una giornata all’insegna dello sport, della storia e della passione che ha alleggerito tutti i partecipanti dalle pressioni di questo lungo periodo, ci auguriamo sia solo la prima di una lunga serie di occasioni simili”.