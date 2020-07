Giareda 2020: al via il Bando per il concorso di poesia. Domane di partecipazione entro il 23 luglio

Giareda 2020: al via il Bando per il concorso di poesia. Domane...

Come tradizione, in occasione della Sagra della Giarèda – prevista dal 4 all’8 settembre prossimi – il Comune di Reggio Emilia organizza il 41° concorso di poesia dialettale ‘La Giarèda’ aperto a tutti coloro che vogliono cimentarsi con la lingua reggiana.

Il concorso, che rappresenta un appuntamento importante e consolidato nell’ambito della sagra cittadina, ha visto negli anni la partecipazione di tantissimi autori, poeti affermati, esordienti e giovani che in questa manifestazione hanno trovato l’opportunità di esprimere in dialetto e far apprezzare la loro vis poetica. I testi delle prime edizioni sono stati raccolti in volumi, evitando così la dispersione di un interessante patrimonio poetico. Nel corso delle varie edizioni, le poetesse e i poeti hanno saputo affrontare tematiche che hanno spaziato dagli aspetti religiosi della festa dell’8 settembre al territorio, ai personaggi, agli avvenimenti storici e alle tradizioni reggiane, raggiungendo elevati livelli artistici.

Il primo classificato si aggiudicherà il trofeo Ennia Rocchi, mentre il secondo e il terzo riceveranno rispettivamente una medaglia d’oro e una in argento. Due ulteriori premi, offerti dalla Fabbriceria Laica del Tempio della Beata Vergine della Ghiara, saranno invece dedicati alle più significative poesie sui temi religiosi legati alla Sagra.

Le poesie, redatte in tre copie dattiloscritte, andranno consegnate personalmente o da un delegato, munito di documento d’identità e di delega, entro le ore 12 di giovedì 23 luglio 2020 all’archivio Generale di via Mazzacurati 11 di Reggio Emilia (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30). Non è consentito l’invio dei testi per posta o via mail.

La premiazione dei vincitori avverrà lunedì 7 settembre, alle ore 18, nella Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia.

Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia www.comune.re.it

Per informazioni si può telefonare al numero 0522 456463/456431.

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE — Per agevolare la comprensione dei testi sarà necessario presentare la traduzione in lingua italiana delle poesie. Ogni concorrente potrà partecipare con non più di tre componimenti poetici inediti. I temi delle composizioni, che non dovranno superare i 40 versi, sono liberi.

I testi devono essere presentati in forma rigorosamente anonima senza alcuna indicazione che possa far risalire all’autrice o all’autore. Non è consentito l’uso di pseudonimi.

Ogni concorrente dovrà compilare il modulo d’iscrizione e indicare con chiarezza le proprie generalità, residenza e numero telefonico per eventuali comunicazioni. La consegna del modulo, dei testi in dialetto e della traduzione in lingua italiana, sarà accompagnata dalla esibizione della carta di identità in originale. A ogni concorrente, poi, l’Ufficio provvederà ad assegnare un numero progressivo, che apporrà alla busta. Non è consentito l’uso di pseudonimi.