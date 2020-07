Equal Salary Ferrari, Uriti (Fim): “Bella notizia, merito anche dell’impegno sindacale”

«L’attenzione di Ferrari verso i propri dipendenti non è una novità e ci fa piacere che l’azienda riceva certi riconoscimenti – dichiara il segretario generale della Fim Cisl Emilia Centrale Giorgio Uriti commentando l’attribuzione della certificazione Equal Salary alla Casa del Cavallino -.

La qualità delle persone, quando è riconosciuta, diventa qualità aziendale. Ragionare in termini di merito e professionalità, significa dare a tutti gli strumenti appropriati e le medesime possibilità.

Un sistema aziendale sano e positivo si basa anche su questo. Crediamo che l’impegno sindacale per rendere l’azienda più inclusiva, equa e solidale, – conclude il segretario dei metalmeccanici Cisl – sia l’unico modo per raggiungere obiettivi condivisi o riconoscimenti come la certificazione Equal Salary».