Straniero arrestato a Modena per tentata rapina aggravata

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 32 anni responsabile del reato di tentata rapina aggravata dall’uso di armi. Intorno all’una di notte, la Squadra Volante è intervenuta in viale Virgilio, località Bruciata, a seguito di una chiamata al numero di emergenza 112NUE da parte di una donna in stato di agitazione che riferiva di essere nel mezzo di una colluttazione con un uomo, armato di un coltello e di una catena, che la stava minacciando per rapinarla della borsetta.

L’uomo, dopo aver richiesto alla donna una prestazione sessuale, l’aveva colpita con la catena cercando di strapparle la borsa. All’arrivo della Polizia, il 32enne si è dato a precipitosa fuga, ma gli agenti sono riuscita a bloccarlo. Legata al polso aveva una catena di 74 cm con due lucchetti alle estremità. Il marocchino, privo di regolare permesso di soggiorno, al termine degli accertamenti è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale, come disposto dal Magistrato di turno.