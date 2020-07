Castelfranco, vìola ripetutamente la misura cautelare del divieto di dimora a Bologna: tradotto in carcere

Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della tendenza di Castelfranco Emilia hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino brasiliano trentaquattrenne, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa dalla corte d’appello di Bologna per plurime violazioni della precedente misura cautelare del divieto di dimora nel comune felsineo, già inflittagli per una rapina impropria commessa in Bologna nel maggio 2020. L’uomo è stato tradotto nel carcere di Modena a disposizione dell’Autorita Giudiziaria.