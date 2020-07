Domenica 12 luglio torna il mercato dell’antiquariato di Sant’Ilario d’Enza

La storica manifestazione, che ha riaperto l’attività in giugno con buon successo di pubblico, propone 120 qualificati espositori con una vasta gamma di articoli d’antiquariato e modernariato.

Un appuntamento ideale per gli amanti della ricerca del bello, del gusto d’altri tempi, del mobile solido fatto a mano con legno massello. Tanti gli articoli proposti per tutti i gusti e tutte le tasche. Si segnalano in questa edizioni orologi e pendole.

Non mancheranno articoli da collezione, tessuti, pizzi, ceramiche, ferri, stampe, libri e tante curiosità e complementi d’arredo.

Per le signore saranno presenti vari espositori con capi d’abbigliamento”vintage, borse, scarpe e bigiotteria d’epoca e di qualità.

Un mercato vario e piacevole che sa premiare il paziente gusto per la scoperta dell’articolo desiderato.

Va ricordato che i visitatori sono tenuti ad indossare la mascherina.

(immagine di repertorio)