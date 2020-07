Festival Mundus 2020: con quattro concerti per la prima volta la città di Mirandola protagonista della rassegna

Mundus compie 25 anni e per la prima volta nella sua storia fa tappa a Mirandola in provincia di Modena. Il noto festival musicale – nato nel 1996 da Ater su intuizione di Ero Righi – non ferma il suo lungo viaggio e non farà mancare i suoi appuntamenti a tutti gli appassionati di sonorità jazz, rock, world, folk, soul e popolari. Da inizio luglio a fine agosto, la manifestazione segna il ritorno agli spettacoli dal vivo organizzati – rispettando rigorosamente tutte le norme anti Covid-19 – da Ater Fondazione.

Le quattro date di Mirandola – dove Ater con il suo Circuito Regionale Multidisciplinare cura da anni la stagione teatrale dell’Auditorium Rita Levi Montalcini – sono state fortemente volute dall’Amministrazione comunale nella persona dell’Assessore alla Cultura e all’Innovazione con deleghe all’Istruzione, Turismo e Start Up Marina Marchi, ulteriore segnale tangibile della proficua collaborazione tra Comune e Fondazione.

Si parte sabato 11 luglio con un magico connubio cinema-musica: Rita Marcotulli e Danilo Rea musicheranno dal vivo con doppio pianoforte il capolavoro del cinema muto “Metropolis” diretto da Fritz Lang nel 1927. Mercoledì 22 luglio sarà la volta del suggestivo concerto che vedrà insieme sul palco altri due straordinari musicisti come Gianluca Petrella al trombone e Pasquale Mirra al vibrafono; a seguire, mercoledì 29 luglio, la cantante e musicista tedesca Olivia Trummer incanterà il pubblico con il concerto “Fly Now”, pianoforte e voce. Chiusura alla grande con letterale ‘fiato alle trombe’ mercoledì 5 agosto, ospite d’eccezione La Toscanini Brass Quintet in “Italian Style” con brani che spaziano da Nino Rota a Giuseppe Verdi a Domenico Modugno. Tutti i concerti avranno luogo presso il Parco di piazza Matteotti, inizio alle 21.30, biglietto d’ingresso al costo di 10.00 euro. In caso di maltempo, tutti i concerti si sposteranno all’Auditorium Levi Montalcini.

“Metropolis” affronta con una visione futuristica il tema del lavoro e dell’oppressione, in una società divisa in un “mondo di sotto”, abitato dagli operai, ridotti a macchine da lavoro, e “un mondo di sopra”, abitato dai padroni. I due mondi entrano in conflitto, nell’eterna lotta per l’uguaglianza sociale, sotto la spinta distruttrice di un seducente robot-donna. Rita Marcotulli e Danilo Rea si pongono in un dialogo dinamico con il film, recependone le forze antagoniste e l’immaginario di Lang. Danno vita a una colonna sonora dalla sorprendente potenza e ritmo, tra citazioni, brani originali, sul filo della improvvisazione colta e popolare, ampliando grazie alle note grondanti di energia la visionarietà e l’aspetto robotico-elettrico-elettronico di questo grande capolavoro del cinema.

Prossimo appuntamento con il Festival Mundus, ancora in terra modenese: domenica 12 luglio all’ Arena Gremiole in località Gorzano a Maranello alle 21.30 ecco AljazZeera vs Frankie Hi Nrg Mc (ingresso 10 euro, info telefono 0536 240.133 – 021).

Per informazioni generali su tutto il Festival Mundus 2020: telefono 334.6748558, mail mundus@ater.emr.it, sito www.ater.emr.it, pagina Fb festivalmundus