Cerca casa al mare, trova un deposito attrezzi. Denunciato il truffatore

tiera pcAveva risposto con entusiasmo ad una offerta così allettante trovata in uno dei soliti siti utilizzati per affittare case estive. E così una donna di Carpi ha “bloccato” l’offerta, bonificando 550 euro all’anonimo inserzionista. Qualche giorno fa, dunque, assieme al marito, la signora ha finalmente raggiunto la sospirata località marittima della Romagna, ma della casa nessuna traccia. All’indirizzo concordato c’era difatti un deposito attrezzi, di quelli utilizzati dalle imprese edili per radunare equipaggiamenti e laterizi.

Messo da parte il disincanto, i due hanno dovuto “ripiegare“ su un albergo vicino, non prima di aver denunciato ai carabinieri quanto gli era accaduto. Non ci è voluto molto ai militari di Carpi per identificare il truffatore, peraltro residente in città; si tratta di un trentenne originario della provincia di Napoli, a cui è stata sequestrata la postepay sulla quale, fortunatamente, sono stati trovati anche i soldi della donna. Dovrà rispondere di frode informatica.