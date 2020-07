Correggio: danno ospitalità all’amica minorenne che si è allontana da casa e finiscono nei guai

Si è allontanata da casa ed ha chiesto aiuto a due amiche che, forse inconsapevoli dei rischi a cui incorrevano, si sono guadagnate una denuncia alla Procura. La bravata della minorenne risale a qualche sera fa. Il padre, preoccupato del fatto che la figlia non fosse rientrata in casa, si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di Correggio che hanno subito avviato un indagine per risalire ai luoghi che la ragazza aveva frequentato la sera prima, riuscendo ben presto a capire che la stessa, in realtà, non si era allontanata troppo e che aveva trascorso la notte a casa di due amiche abitanti in un comune limitrofo, dove è stata rintracciata al mattino seguente in buone condizioni di salute. Riaffidata la minore alla famiglia, per le due amiche si profila una segnalazione in stato di libertà per il reato di sottrazione consensuale di minorenne.