Ecco sorteggio Champions: Atalanta-Psg, possibile derby Juve-Napoli

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Peggio non poteva andare. A Nyon è stato disegnato il tabellone della Final Eight di Champions League, in programma dal 12 al 23 agosto a Lisbona e preceduta dal ritorno degli ottavi (Barcellona-Napoli, Juventus-Lione, Manchester City-Real Madrid e Bayern-Chelsea) ancora in sospeso e che si giocheranno nelle sedi originarie il 7 e 8 agosto. Se i bianconeri ribalteranno lo 0-1 subito in Francia, se la vedranno con una fra City e blancos (nel primo round gli inglesi passarono al Bernabeu 2-1), mentre la squadra di Gattuso, che al Camp Nou parte dall’1-1 dell’andata, si ritroverà verosimilmente contro il Bayern Monaco, chiamato a difendere in casa il 3-0 ottenuto a Stamford Bridge. L’Atalanta invece, già qualificata per i quarti dopo il doppio successo sul Valencia, se la vedrà col Paris Saint-Germain di Neymar, Mbappè e Icardi. Dovesse raggiungere una storica semifinale, troverebbe infine la vincente di Lipsia-Atletico Madrid. Nella parte alta del tabellone, invece, possibile derby italiano fra Juventus e Napoli.

(ITALPRESS).