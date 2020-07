Festival Mundus: tre concerti con ospiti italiani e internazionali alle Scuderie di Villa Spalletti

Con tre concerti – di due grandissime protagoniste della musica internazionale e di un grandissimo protagonista della musica italiana – continua la 25^ edizione del Festival Mundus in terra reggiana. Nella storica cornice delle Scuderie di Villa Spalletti di San Donnino di Liguria a Casalgrande nel pieno e assoluto rispetto della normativa di contenimento Covid-19 martedì 14, giovedì 16 e venerdì 17 luglio si alterneranno rispettivamente la cantante afroamericana Joyce Elaine Yuille accompagnata da The Hammond Groovers, il sassofonista e clarinettista italiano Francesco Bearzatti in formazione Tinissima Quartet con “Zorro” e la cantautrice e musicista tedesca Olivia Trummer in formazione Trio con Fabrizio Bosso special guest.

Biglietto d’ingresso per ogni concerto 8.00 euro acquistabili con prenotazione e in loco, info e prenotazioni al numero 3342555352 o alla mail info@teatrodeandre.it, sito www.teatrodeandre.it. I biglietti per tutti i concerti di Festival Mundus sono già in vendita su VivaTicket. I posti saranno assegnati in base alle disponibilità consentite, vige l’obbligo per tutti gli spettatori di indossare le mascherine nelle aree comuni. Il personale opererà controlli sull’osservanza delle norme e sull’acquisto dei posti. In caso di maltempo gli eventi si terranno comunque all’interno delle Scuderie di Villa Spalletti.

I concerti sono realizzati in collaborazione con il Casalgrande Jazz Festival, l’Amministrazione comunale e il Teatro De Andrè.