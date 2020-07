Violento nubifragio nel pomeriggio nella zona di Gaggio Montano

Questo pomeriggio poco dopo le 14:30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Gaggio Montano per i danni da maltempo in seguito al violento nubifragio che si è abbattuto su parte dell’Appennino bolognese. Diversi garages, cantine e depositi di aziende invasi dall’acqua. Due squadre dei vigili del fuoco al lavoro con le motopompe (circa 50 cm di acqua). La parte più colpita è stata via Giovanni XXIII – SP324 dove, tra gli altri, si sono registrati allagamenti dei magazzini di una tipografia e di un’officina di riparazione di macchine utensili.