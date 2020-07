Bando per Assistenti sociali nel territorio dell’Unione Appennino

È possibile fino alle ore 12 del 23 luglio presentare domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico, per la formazione di una graduatoria triennale per eventuali assunzioni a tempo determinato con profilo professionale di Assistente sociale, cat. “D1”, a tempo pieno o a tempo parziale, presso l‘Unione Montana dell’Appennino e presso i Comuni di Casina, Carpineti, Castelnovo Monti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo.

Per l’ammissione alla selezione è richiesta la cittadinanza italiana o di uno Stato UE, o essere in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. È richiesto il Diploma universitario di Assistente Sociale, il diploma rilasciato dalla Scuola diretta ai fini speciali universitaria per Assistenti Sociali, o titolo rilasciato nel precedente ordinamento convalidato, o diploma di laurea in Scienze del Servizio Sociale, l’abilitazione conseguita mediante esame di Stato e l’iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali. Inoltre sono richieste la patente di categoria B, idoneità fisica all’impiego e conoscenza di base della lingua inglese o francese (a scelta del concorrente).

È possibile trovare tutte le informazioni dettagliate e il modulo per presentare domanda sul sito www.unioneappennino.re.it.

Domanda che dovrà essere recapitata entro il 23 luglio a mano all’Ufficio protocollo dell’Unione, oppure con raccomandata A/R tramite il servizio postale pubblico o corriere privato all’indirizzo: Unione Montana dell’Appennino Reggiano, via dei Partigiani 10, 42035 Castelnovo Né Monti (RE). È possibile anche inviarla a mezzo Pec )solo per coloro che possiedono un indirizzo di posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: unioneappenninore@pec.it.