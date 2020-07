Chiusure notturne dello svincolo 12 sulla Tangenziale di Bologna

Per lavori d pavimentazione sulla viabilità di accesso alla Tangenziale, di competenza del Comune di Bologna, sulla Tangenziale di Bologna, nelle due notti consecutive di lunedì 20 e martedì 21 luglio, con orario 20:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 12 “SS65 della Futa – Mazzini”, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chè diretto verso Casalecchio.

In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo 11bis “Castenaso” o lo svincolo 13 “SS9 Via Emilia”.