Controlli dei Carabinieri del NAS in alcuni esercizi commerciali di viale Gramsci a Modena

Nella serata di ieri i Carabinieri della compagnia di Modena, nell’ambito di servizi coordinato di controllo del territorio e per rispetto delle norme poste a contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19 – servizio espletato nella zona di Viale Gramsci in coordinamento con il personale Carabinieri del NAS di Parma e del nucleo ispettorato del lavoro Carabinieri di Modena – hanno controllato quattro esercizi commerciali: due kebab un phone center e un money transfer.

Tutti e quattro gli esercizi sono stati sanzionati amministrativamente con la chiusura temporanea di giorni 5 per non aver rispettato più misure di contenimento previste dal protocollo di regolamentazione della regione Emilia-Romagna, relativamente allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazioni e bevande e attività da asporto e consumo sul posto.

In questi esercizi commerciali sono state rilevate ulteriori violazioni: in particolare erano state irregolarmente installate delle telecamere poiché idonee a controllare i lavoratori nei luoghi di lavoro, senza le previste autorizzazioni, che hanno comportato la contestazione penale della violazione, con deferimento all’Autorità Giudiziaria. Ancora, presso uno dei due esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è stato rilevato un lavoratore non regolarmente assunto, con contestuale sanzione per lavoro nero. Presso altro esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il personale del NAS ha rilevato, all’interno di un congelatore, 13 prodotti a base di carne e altri alimenti privi delle indicazioni inerenti alla traccia abilità ed alle prescrizioni, con Ulteriore sanzione amministrativa di 2000 €.

Il servizio ha visto impegnati nella zona di viale Gramsci, dalle 19.00 alle 24.00, 15 militari della Compagnia di Modena e dei Reparti Speciali.