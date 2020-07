Calcio: Serie A, Milan – Bologna 5-1

Il Milan non si ferma. Dopo la vittoria contro il Parma per 3-1, la formazione di Pioli vince ancora e si porta a -1 dalla Roma. A farne le spese il Bologna di Mihajlovic sconfitto per 5-1 al termine di una partita senza storia e decisa dalle reti di Saelemaekers, Calhanoglu, Bennacer, Rebic e Calabria.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 7; Calabria 7, Kjaer 5.5, Romagnoli 6, Theo Hernandez 7.5; Kessie’ 6.5, Bennacer 7 (33′ Biglia sv);

Saelemaekers 7 (17′ st Krunic 6), Calhanoglu 7.5 (16′ st Bonaventura 6.5), Rebic 8 (37′ st Colombo sv); Ibrahimovic 7 (16′ st Leao 6.5).

In panchina: Begovic, A. Donnarumma, Conti, Paqueta’, Gabbia, Laxalt, Brescianini.

Allenatore: Pioli 7.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 4.5; Tomiyasu 6.5 (14′ st Mbaye 5.5), Danilo 5 (14′ st Corbo 6), Denswil 5, Dijks 4.5; Poli 6, Dominguez 6 (15′ st Baldursson 5.5); Orsolini 5.5 (30′ st Skov Olsen sv), Soriano 4.5 (30′ st Svanberg 6), Sansone 6; Santander 5.

In panchina: Da Costa, Medel, Bonini, Krejci, Palacio, Juwara, Barrow.

Allenatore: Mihajlovic 5.

ARBITRO: Massa di Imperia 6.

RETI: 10′ pt Saelemaekers, 24′ pt Calhanoglu, 44′ pt Tomiyasu, 4′ st Bennacer, 12′ st Rebic, 47′ st Calabria.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Dijks, Kjaer, Saelemaekers. Angoli: 7-2. Recupero: 4′ pt, 4′ st.