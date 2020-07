Incidente stradale in via Muzza Spadetta a Bazzano

Questa mattino poco dopo le 8.30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Bazzano in via Muzza Spadetta per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. Sul posto anche il 118 con tre ambulanze e automedica. La squadra dei vigli del fuoco ha messo in sicurezza lo scenario e aiutato i sanitari nei soccorsi ai feriti. Sul posto anche la polizia locale per la viabilità e i rilievi.