Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 19 luglio

Sereno o poco nuvoloso con possibili addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, più consistenti sul settore centro-occidentale. Temperature: minime in ulteriore lieve diminuzione, comprese tra 15/17°C nei capoluoghi interni, di qualche grado inferiori nelle adiacenti aree rurali, intorno a 18/19°C nel settore costiero. Massime in lieve aumento con valori intorno a 32/33°C nei capoluoghi interni, 27/29°C sulla costa. Venti: deboli; di direzione variabile sulla pianura, in prevalenza sud-occidentali sui rilievi, a regime di brezza lungo la costa. Mare: poco mosso.

(Arpae)