Ieri sera, i carabinieri della stazione di San Damaso, hanno tratto in arresto un ventisettenne marocchino, domiciliato a Modena, già noto alle forze di polizia. L’uomo è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali, dovendo espiare una pena residua di un anno e sette mesi per rapina aggravata in concorso, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, fatti commessi a Modena nel marzo del 2018. L’uomo è stato condotto alla locale casa circondariale.