Festival Mundus a Mirandola con Gianluca Petrella al trombone e Pasquale Mirra al vibrafono

Un duo musicale atipico in un gioco di equilibri tra melodia, ritmo, armonia ed elettronica. Il nuovo appuntamento in terra modenese del Festival Mundus 2020 organizzato da ATER Fondazione vede protagonisti sul palco del parco di Piazza Matteotti a Mirandola mercoledì 22 luglio alle 21.30 i noti musicisti italiani Gianluca Petrella al trombone ed effetti e Pasquale Mirra al vibrafono, percussioni ed effetti. In caso di maltempo l’evento si terrà presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini in via 29 Maggio 4. Ingresso unico 10 euro.

Due strumenti acustici dal timbro chiaramente diverso e le rispettive incursioni nell’elettronica. La voglia e la curiosità di entrambi i musicisti di esplorare con leggerezza territori musicali diversi nei quali potersi soffermare e insieme riprendere un nuovo percorso da seguire lasciando che la musica possa determinarne il tragitto. La sintonia tra i due musicisti lo permette.

Prossimo appuntamento con il Festival Mundus, in terra reggiana: giovedì 23 luglio nel Cortile della Rocca dei Boiardo a Scandiano alle 21.30 la musicista e cantautrice Ginevra Di Marco sarà la protagonista di “Quello che conta – Ginevra canta Luigi Tenco” (ingresso 8 euro, info telefono 0522 764257, mail cultura@comune.scandiano.re.it, sito www.comune.scandiano.re.it).

Per informazioni generali su tutto il Festival Mundus 2020: telefono 334.6748558, mail mundus@ater.emr.it, sito www.ater.emr.it, pagina Fb festivalmundus