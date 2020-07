Incendio danneggia appartamento in via Oriani a Bologna

Poco dopo le 18:00 i vigili del fuoco sono intervenuti, con 2 squadre, 2 mezzi di appoggio e il funzionario di guardia, a Bologna in Viale Alfredo Oriani per l’incendio di un appartamento al 2° piano di un edificio. I pompieri intervenuti hanno provveduto, in via precauzionale, ad evacuare l’edificio e ad estinguere l’incendio.

Per evacuare l’inquilino del piano sovrastante si è fatto uso dell’autoscala. L’appartamento interessato dalle fiamme è stato giudicato inagibile. Sul posto anche 118 e polizia di stato.