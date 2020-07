Mendicante slovacco trovato sanguinante in via dell’Abbadessa. Indaga la Polizia

Ieri sera intorno alle 21:00 personale della squadra volante è intervenuto in via Emilia San Pietro su segnalazione di persona a torso nudo grondante di sangue. Nei pressi dell’incrocio con via dell’Abbadessa è stato rintracciato un 24enne di origine slovacca, senza fissa dimora, abituale mendicante in quel posto noto alle forze dell’ordine, con gran parte del corpo e i vestiti sporchi di sangue, che stringeva una fasciatura intorno alla mano sinistra per emorragia in corso.

Richiesta con urgenza un’ambulanza per le cure immediate, gli agenti cercavano di aiutare l’uomo che riferiva di aver subito un’aggressione senza essere in grado di fornire particolari sull’accaduto e su chi avesse provocato quelle lesioni. Considerato che era impossibile ottenere ulteriori notizie, l’uomo veniva seguito in ambulanza sino al locale Pronto Soccorso dove veniva medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni per ferite lacero/contuso alle mani. Anche dopo le cure l’uomo non era nelle condizioni di fornire particolari sull’accaduto.

Sono in corso accertamenti investigativi per ricostruire i fatti.