Aperte le iscrizioni ai Servizi scolastici 2020 – 2021 dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano

L’Unione dei Comuni dell’Appennino rende noto che sono ufficialmente aperte le iscrizioni online per i servizi scolastici di ristorazione scolastica; pre e post scuola; trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020 – 2021. Le attuali iscrizioni non daranno automatico accesso ai servizi, ma saranno confermate prima dell’avvio del nuovo anno scolastico con apposito avviso sui siti istituzionali, in base alle modalità che verranno decise per garantire l’accesso in sicurezza ai servizi stessi e che potrebbero comportare una limitazione dei posti disponibili.

Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi al sito web dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano (www.unioneappennino.re.it/servizi-scolastici-informazioni-utili/) oppure rivolgersi telefonicamente al Servizio Scuola territoriale.

Per Villa Minozzo: 0522 801122 interno 3, Pierangela Bruschi (pierangela.bruschi@unioneappennino.re.it);

Toano: 0522 805110 interno 4, Gianluca Ferrari (gianluca.ferrari@unioneappennino.re.it);

Castelnovo Monti: 0522 610241, 0522 610271, Rosetta Toni (sociale.scuola.castelnovo@unioneappennino.re.it);

Vetto: 0522 815221, Federica Ferrari (federica.ferrari@unioneappennino.re.it);

Casina: 0522 604734, Rita Cristofori (rita.cristofori@unioneappennino.re.it);

Carpineti: 0522 615016, Corrado Gualandri (corrado.gualandri@unioneappennino.re.it);

Ventasso: 0522 891947 Paola Manfredi.