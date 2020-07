“Essere e Ben-Essere”, riprendono allo Sporting le serate CNA

Riprendono gli eventi organizzati da CNA Sassuolo per affrontare non solo argomenti di natura economica, ma anche temi relativi alla vita di tutti i giorni. È il caso dell’appuntamento previsto per le 21 di oggi, lunedì 20 luglio, quando ci si ritroverà allo Sporting di via Vandelli per parlare di “Essere e Ben-Essere”.

Lo si farà assieme a medici ed esperti come Silvana Casale (presidente di Federfarma Modena), Maurizio Agradi (nutrizionista), i medici Gloria Rossi e Daniele Ruini, poi Gabriella Gibertini (Terme della Salvarola), Federica Ronchetti (Direttrice del Distretto Sanitario di Sassuolo) e gli assessori Sharon Ruggeri e Ugo Liberi.

Introduzioni e conclusioni saranno affidate a Stefano Vincenzi e Lapo Secciani, rispettivamente vicepresidente e presidente della CNA di Sassuolo.