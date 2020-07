Guastalla: ritrovata stamattina la donna indiana scomparsa da casa sabato scorso

È stata ritrovata questa mattina la donna indiana che sabato scorso si era allontanata da casa facendo perdere le proprie tracce. La donna è apparentemente in buona salute. Una segnalazione giunta alle 09:50 di questa mattina sul 112 ha consentito ai Carabinieri di Guastalla di ritrovare a Luzzara, lungo l’argine del Po’, la 61enne I.K. di cui non si avevano più notizie da sabato sera.

Era stato il figlio che rientrato in casa a Guastalla, non vendendo più la madre, che per altro non parla l’italiano perché in Italia solo da un anno, ne aveva denunciato la scomparsa ai Carabinieri del posto. Ingente la macchina del soccorso subito attivata che ha visto impegnati ininterrottamente da sabato sera oltre ai Carabinieri anche i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile, ma anche semplici amici e conoscenti della famiglia. In questo momento la donna è stanca, spaesata ma al sicuro. Sul posto il personale del 118, allertato dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Guastalla, che dopo aver soccorso la 61enne l’ha accompagnata all’ospedale di Guastalla per gli accertamenti del caso.