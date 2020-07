Magati, mercoledì 22 luglio ingresso principale interdetto per il posizionamento di una tensostruttura

Mercoledì 22 luglio, dalle ore 9 fino a fine lavori, sarà interdetto l’ingresso principale dell’Ospedale Magati di Scandiano per consentire il posizionamento di una tensostruttura davanti all’entrata del nosocomio. La struttura servirà come riparo, per evitare che le persone in attesa di passare ai check point restino a lungo sotto il sole o si bagnino in caso di pioggia.

Nella giornata di mercoledì l’utenza esterna dovrà accedere dal cortile del Pronto Soccorso (porta di vetro del corridoio principale di fronte al BAR) dove sarà posizionato per l’intera giornata il check point. Le ambulanze dovranno passare dal Pronto Soccorso. I dipendenti potranno entrare dal cortile del PS oppure dalla scaletta laterale adiacente l’ingresso principale (verso la centrale di Sterilizzazione).