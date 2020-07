Modena: bloccato dai carabinieri mentre tenta di rubare una bicicletta

La scorsa notte verso le ore 2:00, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Modena, durante il pattugliamento nel centro storico sono intervenuti in Corso Duomo dove una persona stava tentando di rubare una bicicletta assicurata ad una rastrelliera. La presenza sospetta era stata anche notata da alcune persone e quando la gazzella è transitata, l’uomo, che non era riuscito ancora a staccare il lucchetto del velocipede, è stato fermato, identificato e denunciato per tentato furto aggravato. Si tratta di un cittadino bengalese 25 enne, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.