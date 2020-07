400 chilogrammi di ortaggi bio donati all’Emporio Dora di Reggio Emilia per famiglie a rischio povertà

Sostenibilità fa rima con Solidarietà all’Emporio solidale Dora di Reggio Emilia, coordinato dal Centro di servizio per il volontariato DarVoce, in partnership con il Comune di Reggio Emilia, a cui si rivolgono decine di famiglie a rischio povertà.

Ieri, lunedì 20 luglio, alla presenza dell’assessora alle Politiche per la Sostenibilità, Agricoltura e Ambiente Carlotta Bonvicini, l’associazione di vignaioli Emilia Sur Lì e la cooperativa la Collina, realizzando una delle azioni previste da un loro progetto dedicato all’Emporio, hanno consegnato al ‘negozio solidale’ di viale Trento Trieste oltre 400 chilogrammi di ortaggi e verdure biologici da devolvere a persone in difficoltà economica.

“Iniziative di questo genere sono importanti sempre e a maggior ragione adesso, con le conseguenze della pandemia che hanno messo in difficoltà molte famiglie – dice l’assessora Bonvicini – Se poi alla solidarietà si aggiunge la sostenibilità, questo è un ulteriore valore aggiunto, degno di grande attenzione. Questa iniziativa permette di promuovere il consumo di cibo di qualità anche per persone che, in un momento di difficoltà economica, rischierebbero di essere costrette a limitare il ricorso alla filiera del biologico e quindi agli alimenti più salubri e a km 0. E’ certamente uno stimolo per l’Amministrazione, per continuare a promuovere le aziende del territorio in quanti più ambiti possibili, accorciando sempre di più le distanze fra produzione, distribuzione e consumatori”.

Per ogni bottiglia di vino naturale emiliano venduto e acquistato sul mercato, un euro è stato destinato al confezionamento di cassette di prodotti biologici che ora, attraverso Dora, sono a disposizione di 65 famiglie a rischio povertà.

“Quella che abbiamo voluto realizzare è una forma di solidarietà concreta, che risponde alla crisi economica, anche a quella legata all’emergenza Coronavirus, ma non dimentica quella ecologica, al centro del nostro lavoro”, spiega Gianluca Bergianti, presidente dell’associazione di promozione sociale Emilia Sur Lí.